Телеграм-канали зазначають, що на відео одна з переправ через річку Сейм біля населеного пункту Глушкове. Було відомо, що українські воїни ліквідували міст 16 серпня, – інформує 24 Канал.

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Зруйнований міст через Сейм

На ролику, який поширюють у мережі, видно російського військово, що біжить до краю мосту, зруйнованого внаслідок удару. Голос на відео каже, що переправи через річку тепер немає.

Який вигляд має один зі зруйнованих мостів через річку Сейм: дивіться відео

Слід сказати, що переправа на відео біля Глушкового, не єдина конструкція через Сейм у Курській області, яку зруйнували українські військовослужбовці. Загалом в цьому в регіоні було 3 мости через річку, а тепер – жодного.

Наступного дня після того, як біло ліквідовано міст в районі Глушкового, ЗСУ знищили міст на околицях Званного. Через декілька днів, 18 серпня, під воду пішла переправа біля населеного пункту Кариж. У такий спосіб Україна перерізала важливі логістичні ланцюги противника.

Де розташоване Глушкове, Званне та Кариж: дивіться на карті від Google maps

Аби хоч якось утримати ситуацію в регіоні під контролем, росіяни будують понтові перерви. ЗМІ цими днями зазначали, що ворог звів уже четверту понтонну переправу через річку Сейм в Курській області. Йдеться про конструкцію в селі Званному, де раніше стояв міст.

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Водночас відомо, що росіянам довелось перекрити трасу між Рильськом та Курськом через те, що вона опинилася під постійним вогнем контролем українських дронів. Ворожі пропагандисти навіть скаржилися на недолуге командування, що не передбачило такий очевидний розвиток подій.

Українські аналітики стверджують, що інтенсивність застосування FPV-дронів на цій ділянці не є випадковою. Власне, траса Курськ – Рильськ відіграє ключову роль у логістиці російських військових, які намагаються протистояти наступу України на Курщині.