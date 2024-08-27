Напомним, что, по информации СМИ, в котле на Курщине могут оказаться до 3 тысяч российских военных. Известно, что новую переправу соорудили в селе Званное.

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Россияне строят новые переправы через реку Сейм

Российские войска построили уже четвертую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.

Россияне построили четвертую переправу через реку Сейм / Фото "Радио Свобода"

Снимок новой понтонной переправы был сделан 26 августа, она была построена в селе Званное, что расположено в двух километрах вниз по течению реки Сейм от стационарного моста, который ранее был серьезно поврежден в результате атаки ВСУ.

Заметим, что предыдущие понтонные переправы были построены в селе Карыж, расположенном между Званным и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково.

Заметим, что, по словам Владимира Зеленского, Курская операция демонстрирует истинные намерения Путина. В частности то, что диктатору важнее захватить город, о котором рядовой россиянин никогда не слышал, чем защитить собственное население.