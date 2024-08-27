Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Операция ВСУ на Курщине имеет политическую и общественную цель.

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Российское общество перестает верить Путину

Эта операция показала много вещей, как политических, так и общественных. Она начала открывать российскому обществу глаза на то, что для Путина важнее захватить город, о котором он никогда не слышал, просто чтобы потешить свои амбиции, чем защитить собственные территории,

– подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что эта операция демонстрирует реальные планы Путина.

"Он (Путин – 24 Канал) никого не защищает, все это видят. И его задача уничтожить нас, и он сейчас отвечает на вопрос, на что он способен и чего он хочет", – добавил украинский лидер.

Президент также отметил, что успешные операции Украины провоцируют вопросы внутри России, а значит – потерю веры российского общества в силу Путина.

Также на этом форуме Зеленский заявил, что Курская операция продолжается уже третью неделю. И с ее помощью было остановлено продвижение оккупантов на Харьковщине.