Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Операція ЗСУ на Курщині має політичну і суспільну мету.

Дивіться також Бої у Курській області та наступ росіян у Нью-Йорку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Російське суспільство перестає вірити Путіну

Ця операція показала багато речей, як політичних, так і суспільних. Вона почала відкривати російському суспільству очі на те, що для Путіна важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув, просто щоб потішити свої амбіції, ніж захистити власні території,

– наголосив він.

Зеленський підкреслив, що ця операція демонструє реальні плани Путіна.

"Він (Путін – 24 Канал) нікого не захищає, всі це бачать. І його завдання знищити нас, і він зараз відповідає на питання, на що він спроможний і чого він хоче", – додав український лідер.

Президент також наголосив, що успішні операції України провокують питання всередині Росії, а значить – втрату віри російського суспільства до сили Путіна.

Також на цьому форумі Зеленський заявив, що Курська операція триває вже третій тиждень. І з її допомогою було зупинено просування окупантів на Харківщині.