Что известно об уже бывшем командующем Воздушных сил, – образовании, личной жизни, военной карьере, участии в российско-украинской войне, государственных наградах и увольнении с должности – передает 24 Канал.

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Ранние годы, образование, военная карьера и личная жизнь

Николай Николаевич Олещук родился 25 мая 1972 года в Луцке Волынской области. Женат, имеет дочь и сына.

В 1994 году Олещук окончил Житомирское высшее училище радиоэлектроники ПВО. В 2004 – Харьковский военный университет с отличием. В 2010 году – институт государственного военного управления Национального университета обороны Украины.

Офицерскую службу будущий генерал-лейтенант начал еще в 1994 году в должности начальника расчета ЦВМ и цифровых вычислителей отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона (С-300) зенитного ракетного полка корпуса ПВО в городе Каменка-Бугская Львовской области.

В течение 1998 – 2002 годов был заместителем командира дивизиона по вооружению – командиром радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона (С-300) зенитного ракетного полка корпуса ПВО, командиром зенитного ракетного дивизиона (С-300) зенитного ракетного полка корпуса ПВО в городе Каменка-Бугская.

В течение 2002 – 2004 годов – слушатель Харьковского военного университета.

С 2004 по 2009 Олещук был заместителем командира бригады по вооружению – начальником технической части зенитной ракетной бригады, командиром зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" в Одессе.

В течение 2009 – 2019 годов – слушатель факультета подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национальной академии обороны Украины (позже переименованного в институт государственного военного управления Национального университета обороны в Киеве).

2010 - 2012 годы – заместитель начальника штаба воздушного командования "Юг" в Одессе.

С 2012 по 2016 – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Виннице.

Важно! В Минобороны отмечали, что с ноября 2014 тогда еще генерал-майор Николай Олещук участвовал в проведении АТО. Позже его также привлекали к силам и средствам ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

В течение 2016 - 2021 годов начальник штаба – первый заместитель командира воздушного командования "Восток" в Днепре.

С июня по август 2021 был начальником штаба – заместителем командующего ВВК "Восток" в Днепре.

9 августа 2021 года Владимир Зеленский назначил Николая Олещука Командующим Воздушных сил ВСУ.

Отличия и государственные награды

Николай Олещук награжден знаками отличия Минобороны, в частности, медалями "За образцовую службу" и "За укрепление обороноспособности".

Указом президента от 14 октября 2021 ему присвоено звание генерал-лейтенант.

Указом Зеленского от 26 апреля 2022 награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Указом президента от 14 октября 2022 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Увольнение с должности Командующего Воздушных сил

30 августа 2024 года Владимир Зеленский отправил генерал-лейтенанта в отставку.

Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины,

– говорится в указе президента.

В этот же день в вечернем обращении глава государства впервые прокомментировал свое решение.

Я решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, всем инженерам, всем воинам мобильных огневых групп, расчетов ПВО. Всем, кто действительно бьется для Украины – для результата.

И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав – беречь всех наших воинов,

– подчеркнул глава государства.

Впоследствии в Генштабе сообщили, что в соответствии с приказом Главкома, временно исполняющим обязанности командующего Воздушных Сил назначен генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич – командующий воздушного командования "Центр".

Что предшествовало отставке Олещука

Накануне, 26 августа, в день самого масштабного обстрела Украины, истребитель F-16 потерпел катастрофу. Впоследствии в Генштабе сообщили, что предоставленные партнерами самолеты привлекали к отражению ракетного удара России. В ходе воздушного боя F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность.

Бортовым вооружением было сбито 4 крылатых ракеты врага. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Истинная причина аварии пока неизвестна. Для ее выяснения назначена специальная комиссия Минобороны, которая работает в районе падения самолета.

К сожалению, в результате авиакатастрофы погиб пилот Алексей "Мунфиш" Месь.

Он героически провел свой последний бой в небе. 26 августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БПЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни,

– подчеркнули в Воздушных силах.

В Центре стратегических коммуникаций призвали медиа и публичных спикеров воздержаться от распространения сомнительных версий обстоятельств катастрофы. Отметили, что такая активность играет на руку российской пропаганде, а не украинской победе. Также подчеркнули, что война всегда сопровождается потерями, и от этого не застрахован ни один тип вооружения и военной техники.

Впрочем, народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что F-16 якобы "сбили из ЗРК Patriot". На это отреагировал тогда еще командующий Воздушных сил.

Олещук заявил, что Алексей Месь, который пилотировал F-16, был одним из лучших украинских летчиков-истребителей. Подчеркнул, что большая потеря для Украины.

Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Также отметил, что информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и детализироваться для медиа.

Уверяю, что уже проводится детальный анализ, идет расследование. Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано,

– подчеркнул Олещук.

Он резко раскритиковал Безуглую. В частности, заявил: "Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные силы, вы дискредитировали производителей американского оружия, – основного союзника Украины – США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам аплодирует вся Россия! Не помогаете, то хотя бы не мешайте нам воевать".