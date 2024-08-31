К слову, Монголия ратифицировала Римский статут и должна арестовать президента России. В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко назвал цели поездки Путина в Монголию и оценил риски для российского президента.

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Какой шанс, что Путина задержат в Монголии

Отношения между Россией и Монголией специфические. С одной стороны, есть экономическое влияние и не только российское, но и китайское. Однако с другой – Монголия активно сотрудничает с западными странами и старается придерживаться нейтральной позиции. Нынешнее руководство пытается маневрировать между Западом и Россией, между Россией и Китаем.

Если оценивать риски для Путина, то практически они минимальны. Вряд ли Монголия решится идти на серьезный конфликт с Россией. Вероятно, были предварительные договоренности в контексте того, чтобы никаких действий против Путина не было,

– отметил политолог.

По его словам, самому Путину надо продемонстрировать, что, мол, он едет в страну, которая является участником коалиции Международного уголовного суда, но он не боится этих рисков.

Это намеренно делают и выбрали страну, где риски для Путина действительно минимальны. Со стороны Кремля это сигнал международному сообществу, мол, плевать мы (россияне – 24 Канал) хотели на ваше международное правосудие. В этом сущность России – она не признает международное право, но вспоминает о нем, когда им надо продвигать свои имперские интересы,

– сказал Фесенко.

Какая главная цель визита

Также есть практические цели этого визита. Прежде всего речь идет о продвижении Россией своего трубопровода "Сила Сибири – 2".

"Сила Сибири-2" – это запланированный магистральный газопровод от месторождений российской Сибири в Китай. Его протяженность должна составлять около 6700 километров, из которых 2700 километров – пройти по территории России и 2500 километров – по территории Монголии. Запланированная мощность прокачки – 50 миллиардов кубометров газа в год.

"Россияне давно пытаются это сделать. Правда, Китай не проявляет заинтересованности и фактически выставил россиянам ультиматумы – пусть Россия сама строит и продает этот газ по цене ниже, чем в мире", – заметил политолог.

Впрочем, еще одна проблема как раз с Монголией. Специалисты говорят, что надо согласовать этот трубопровод и его прохождение с Монголией. Не исключено, что Путин будет пытаться расширить российские влияния в Монголии традиционным способом – коррупционный.

Кстати, Монголия активно сотрудничает с западными кампаниями, особенно в развитии своего горнодобывающего комплекса. Вероятно, российский президент попытается подвинуть Запад и будет продвигать именно российские интересы в этом секторе. Или, например, предложит строительство атомной электростанции.