Поэтому, Путина обязаны по ордеру, выданному Международным уголовным судом. Визит уже анонсирован официально и он является первым в страну, где ратифицирован Римский статут, передает 24 Канал.

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Путин поедет в Монголию

На сайте Кремля официально анонсировали визит Путина в Монголию. В сообщении говорится, что российский президент прибудет 3 сентября по приглашению Ухнаагийна Хурелсуха.

По приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурелсуха 3 сентября Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол,

– сообщили в Кремле.

В росСМИ добавляют, что Путин и Хурелсух планируют обсудить сотрудничество России и Монголии, а также ряд проблем на "международном и региональном уровнях". Более того, лидеры стран якобы планируют подписать ряд двусторонних документов.

Интересно, что с 2000 года Монголия является участником Международного уголовного суда, а в 2003 году – ратифицировала Римский статут. Поэтому, страна обязана выполнять решение МУС и обязана задержать Путина по ордеру, который выдали 17 марта 2023 года.

Более того, визит в Монголию является первым для Путина в страну, где ратифицировали Римский статут.