Відтак, Путіна зобов'язані за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом. Візит вже анонсований офіційно і він є першим до країни, де ратифікований Римський статут, передає 24 Канал.

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Путін поїде у Монголію

На сайті Кремля офіційно анонсували візит Путіна до Монголії. У повідомленні мовиться, що російський президент прибуде 3 вересня на запрошення Ухнаагійна Хурелсуха.

На запрошення президента Монголії Ухнаагійна Хурелсуха 3 вересня Владімір Путін відвідає з офіційним візитом Монголію для участі в урочистих заходах, присвячених 85-річчю спільної перемоги радянських та монгольських збройних сил над японськими мілітаристами на річці Халхін-Гол,

– повідомили у Кремлі.

У росЗМІ додають, що Путін і Хурелсух планують обговорити співпрацю Росії та Монголії, а також низку проблем на "міжнародному та регіональному рівнях". Ба більше, лідери країн нібито планують підписати низку двосторонніх документів.

Цікаво, що з 2000 року Монголія є учасником Міжнародного кримінального суду, а у 2003 році – ратифікувала Римський статут. Відтак, країна зобов'язана виконувати рішення МКС та зобов'язана затримати Путіна за ордером, який видали 17 березня 2023 року.

Ба більше, візит до Монголії є першим для Путіна до країни, де ратифікували Римський статут.