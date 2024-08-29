Бербок також зазначила, що у відповідь на подібні дії російського диктатора необхідно посилити завзяття з надання протиповітряної оборони нашій державі.

До теми Німеччина і надалі підтримуватиме Україну без жодних "але", – віцеканцлер

Бербок застерегла від нової "холодної війни", яку готує Путін

Анналена Бербок напередодні засідання у Брюсселі наголосила, що російська армія в останні тижні і місяці активно атакувала українську інфраструктуру тепло та водопостачання. За словами глави МЗС Німеччини, це було зроблено з метою, щоб українці замерзли до смерті взимку.

Німецька міністерка також зауважила, що Путін націлений на ще більш масштабну "холодну війну", ніж у попередні роки. Однак Бербок підкреслила, відповіддю ЄС на ці зухвалі дії має стати новий "захисний щит" для України.

Окрім того, Анналена Бербок зазначила, що Німеччина хоче до кінця року поставити ще чотири системи ППО IRIS-T і додаткові зенітно-гарматні установки Gepard. Як наголосила глава МЗС Німеччини, протиповітряна оборона все ще залишається "найважливішою річчю для захисту людських життів на землі в Україні".

До слова, нещодавно Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. Він містив один комплекс ППО IRIS-T, а також безпілотники типу Vector.