Німеччина передала нашій державі черговий пакет військової допомоги. Він містить засоби ППО Iris-T та безпілотники Vector.

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Що Німеччина передала

Новий пакет допомоги включає:

️одну систему ППО IRIS-T SLS;

️14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

️10 безпілотних надводних кораблів;

️16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами.

Відповідне рішення ухвалив німецький уряд.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України. Точної дати він не назвав.