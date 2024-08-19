Германия передала нашему государству очередной пакет военной помощи. Он содержит средства ПВО Iris-T и беспилотники Vector.
Смотрите также Все настолько плохо: Россия отправила "космическую пехоту" в бои на Курщину
Что Германия передала
Новый пакет помощи включает:
- ️одну систему ПВО IRIS-T SLS;
- ️14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
- ️10 беспилотных надводных кораблей;
- ️16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями.
Соответствующее решение приняло немецкое правительство.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки вскоре планируют объявить о новых пакетах военной помощи для Украины. Точной даты он не назвал.