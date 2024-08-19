Германия передала нашему государству очередной пакет военной помощи. Он содержит средства ПВО Iris-T и беспилотники Vector.

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Что Германия передала

Новый пакет помощи включает:

️одну систему ПВО IRIS-T SLS;

️14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

️10 беспилотных надводных кораблей;

️16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями.

Соответствующее решение приняло немецкое правительство.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки вскоре планируют объявить о новых пакетах военной помощи для Украины. Точной даты он не назвал.