Кремль вирішив кинути у бої на Курщину Військово-космічні сили, що може мати неприємні наслідки згодом. Але чи зараз стане Росії сил, аби відбити наступ ЗСУ, 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Росія збирає останнє

За підрахунками західних аналітиків, для того, аби вибити українське угруповання з Курщини, Росії знадобиться щонайменше 20 тисяч особового складу. Однак забирати таку кількість військових з одного напрямку росіяни не поспішають.

З кожного напрямку потрохи росіяни намагаються позбирали 10 тисяч особового складу. Важко сказати, чи повпливає це на всі напрямки. Якщо забрати по 10 тисяч військових з Донецького напрямку, впевнений, що їхній наступальний потенціал суттєво загальмується чи навіть зупиниться. Але якщо вони забирають дрібні партії – тоді не факт,

– зауважив Іван Ступак.

Цікаво відзначити, що російські ЗМІ повідомили, що через брак живої сили у Курську область перекинули військовослужбовців із підрозділів Військово-космічних сил – так звану "космічну піхоту". Це й механіки, бортінженери, навіть пілоти, які тепер стають піхотою.

"Це двобічна ситуація. З одного боку – у росіян щоденно є просування на фронті, з іншого – складається враження, що росіяни збирають останнє, на що вказує залучення таких специфічних військ як ВКС. Тож або вони зможуть пробити всю нашу оборону і буде проблема, або самі собі "зламають руки-ноги", бо кидають у бій навіть механіків. А це, зверніть увагу, механіки стратегічної авіації", – наголосив експрацівник СБУ.

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Також варто додати, що до Курської операції активно залучають і строковиків з усіх регіонів Росії, яких Владімір Путін обіцяв не відправляти на війну. Однак щось, як зазвичай, пішло не так.