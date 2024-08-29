Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні засідання в Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Яку допомогу надасть Німеччина до кінця року

Бербок нагадала, що російський диктатор неодноразово й цілеспрямовано атакував інфраструктуру тепло- й водопостачання "з метою заморозити людей взимку до смерті".

Глава МЗС зазначила, що Німеччина планує передати до кінця року ще 4 комплекси IRIS-T та продовжить постачання зенітних установок Gepard.

Протиповітряна оборона залишається найважливішою річчю, яку ми можемо зробити для захисту людських життів в Україні,
– підкреслила Бербок.

Боррель закликав посилити ППО України

  • Напередодні неформального засідання міністрів закордонних справ високий представник ЄС закликав партнерів посилити українську ППО.
  • Жозеп Боррель констатував, що від початку повномасштабної війни Росія вже використала проти України понад 14 тисяч дронів і майже 10 тисяч ракет.
  • Окупанти продовжують атакувати мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Високий представник ЄС нагадав, що лише цього тижня Росія завдала ракетного удару по Україні, використавши 300 ракет та безпілотників.
  • "Росія хоче повністю зруйнувати електроенергетичну систему України, щоб занурити Україну в темряву і холод на наступну зиму. Багато лікарень і медичних центрів було розбомблено. Росія хоче розбомбити будь-яку європейську країну до повної капітуляції", – заявив Боррель.
  • Головний дипломат ЄС закликав європейські країни передати ще більше систем ППО Україні.
  • Окрім того, Боррель наголосив на необхідності скасувати будь-які заборони щодо використання переданої військової зброї по території Росії, відповідно до міжнародного права.