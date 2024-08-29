Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні засідання в Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

Важливо Збиття Польщею російських ракет і дронів не призведе до участі НАТО у війні, – Кулеба

Яку допомогу надасть Німеччина до кінця року

Бербок нагадала, що російський диктатор неодноразово й цілеспрямовано атакував інфраструктуру тепло- й водопостачання "з метою заморозити людей взимку до смерті".

Глава МЗС зазначила, що Німеччина планує передати до кінця року ще 4 комплекси IRIS-T та продовжить постачання зенітних установок Gepard.

Протиповітряна оборона залишається найважливішою річчю, яку ми можемо зробити для захисту людських життів в Україні,

– підкреслила Бербок.

Боррель закликав посилити ППО України