Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні засідання в Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.
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Яку допомогу надасть Німеччина до кінця року
Бербок нагадала, що російський диктатор неодноразово й цілеспрямовано атакував інфраструктуру тепло- й водопостачання "з метою заморозити людей взимку до смерті".
Глава МЗС зазначила, що Німеччина планує передати до кінця року ще 4 комплекси IRIS-T та продовжить постачання зенітних установок Gepard.
Протиповітряна оборона залишається найважливішою річчю, яку ми можемо зробити для захисту людських життів в Україні,
– підкреслила Бербок.
Боррель закликав посилити ППО України
- Напередодні неформального засідання міністрів закордонних справ високий представник ЄС закликав партнерів посилити українську ППО.
- Жозеп Боррель констатував, що від початку повномасштабної війни Росія вже використала проти України понад 14 тисяч дронів і майже 10 тисяч ракет.
- Окупанти продовжують атакувати мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Високий представник ЄС нагадав, що лише цього тижня Росія завдала ракетного удару по Україні, використавши 300 ракет та безпілотників.
- "Росія хоче повністю зруйнувати електроенергетичну систему України, щоб занурити Україну в темряву і холод на наступну зиму. Багато лікарень і медичних центрів було розбомблено. Росія хоче розбомбити будь-яку європейську країну до повної капітуляції", – заявив Боррель.
- Головний дипломат ЄС закликав європейські країни передати ще більше систем ППО Україні.
- Окрім того, Боррель наголосив на необхідності скасувати будь-які заборони щодо використання переданої військової зброї по території Росії, відповідно до міжнародного права.