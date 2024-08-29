Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок накануне заседания в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.
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Какую помощь предоставит Германия до конца года
Бербок напомнила, что российский диктатор неоднократно и целенаправленно атаковал инфраструктуру тепло- и водоснабжения "с целью заморозить людей зимой до смерти".
Глава МИД отметила, что Германия планирует передать до конца года еще 4 комплекса IRIS-T и продолжит поставку зенитных установок Gepard.
Противовоздушная оборона остается важнейшей вещью, которую мы можем сделать для защиты человеческих жизней в Украине,
– подчеркнула Бербок.
Боррель призвал усилить ПВО Украины
- В преддверии неформального заседания министров иностранных дел Верховный представитель ЕС призвал партнеров усилить украинскую ПВО.
- Жозеп Боррель констатировал, что с начала полномасштабной войны Россия уже использовала против Украины более 14 тысяч дронов и почти 10 тысяч ракет.
- Оккупанты продолжают атаковать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Верховный представитель ЕС напомнил, что только на этой неделе Россия нанесла ракетный удар по Украине, использовав 300 ракет и беспилотников.
- Россия хочет полностью разрушить электроэнергетическую систему Украины, чтобы погрузить Украину во тьму и холод на следующую зиму. Многие больницы и медицинские центры были разбомблены. Россия хочет разбомбить любую европейскую страну до полной капитуляции", – заявил Боррель.
- Главный дипломат ЕС призвал европейские страны передать еще больше систем ПВО Украине.
- Кроме того, Боррель отметил необходимость отменить любые запреты в отношении использования переданного военного оружия по территории России, в соответствии с международным правом.