Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель накануне неформального заседания министров иностранных дел, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Реакция Борреля на операцию ВСУ в Курской области

Главный дипломат ЕС отметил, что Украина продемонстрировала большую стратегическую храбрость, начав атаки на русской территории.

Эта операция в Курске нанесла удар по путинскому нарративу об этой войне как о важном стратегическом событии,

– подчеркнул Жозеп Боррель.

Боррель призвал усилить ПВО Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия использовала против Украины более 14 тысяч дронов и около 10 тысяч ракет. В настоящее время российская армия продолжает атаковать гражданские лица и инфраструктуру, заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики.

Жозеп Боррель напомнил, что только на этой неделе Россия нанесла ракетный удар по Украине, использовав 300 ракет и беспилотников.

Россия хочет полностью разрушить электроэнергетическую систему Украины, чтобы погрузить Украину во тьму и холод на следующую зиму. Многие больницы и медицинские центры были разбомблены. Россия хочет разбомбить любую европейскую страну до полной капитуляции,

– сказал главный дипломат ЕС.

Именно поэтому он призывает европейские страны передать еще большее количество систем ПВО Украине. Также отмечает необходимость отменить любые запреты по использованию переданного военного оружия по территории России, в соответствии с международным правом.

С начала войны в феврале 2022 года Россия выпустила против Украины более 14 тысяч беспилотников, около 10 тысяч ракет. На прошлой неделе было 9500, а сегодня, видимо, эта цифра достигла 10 тысяч или еще больше крылатых бомб,

– заявил Боррель.

Указал, что ЕС уже прислал первые сверхдоходы, генерирующие замороженные активы России, на усиление военной помощи для Украины. Кроме того, Евросоюз использует эти средства для инвестиций в украинский ОПК.