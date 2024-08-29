Про це заявив високий представник ЄС у питання зовнішньої політики Жозеп Боррель напередодні неформального засідання міністрів закордонних справ, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Реакція Борреля на операцію ЗСУ в Курській області

Головний дипломат ЄС відзначив, що Україна продемонструвала велику стратегічну хоробрість, розпочавши атаки на російській території.

Ця операція в Курську завдала удару по путінському наративу про цю війну як про важливу стратегічну подію,

— підкреслив Жозеп Боррель.

Боррель закликав посилити ППО України

З початку повномасштабного вторгнення Росія використала проти України понад 14 тисяч дронів і майже 10 тисяч ракет. Наразі російська армія продовжує атакувати цивільних осіб та інфраструктуру, заявив верховний представник ЄС у питаннях зовнішньої політики.

Жозеп Боррель нагадав, що лише цього тижня Росія завдала ракетного удару по Україні, використавши 300 ракет та безпілотників.

Росія хоче повністю зруйнувати електроенергетичну систему України, щоб занурити Україну в темряву і холод на наступну зиму. Багато лікарень і медичних центрів було розбомблено. Росія хоче розбомбити будь-яку європейську країну до повної капітуляції,

— сказав головний дипломат ЄС.

Саме тому він закликає європейські країни передати ще більше систем ППО Україні. Також наголошує на необхідності скасувати будь-які заборони щодо використання переданої військової зброї по території Росії, відповідно до міжнародного права.

З початку війни в лютому 2022 року Росія випустила проти України понад 14 тисяч безпілотників, майже 10 тисяч ракет. Минулого тижня було 9500, а сьогодні, мабуть, ця цифра досягла 10 тисяч або ще більше крилатих бомб,

— заявив Боррель.

Зазначив, що наразі ЄС вже надіслав перші надприбутки, які генерують заморожені активи Росії, на посилення військової допомоги для України. Крім того, Євросоюз використовує ці кошти задля інвестицій в український ОПК.