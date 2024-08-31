До слова, Монголія ратифікувала Римський статут й мусить заарештувати президента Росії. В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко назвав цілі поїздки Путіна до Монголії та оцінив ризики для російського президента.

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Який шанс, що Путіна затримають у Монголії

Відносини між Росією і Монголією специфічні. З одного боку, є економічний вплив й не тільки російський, а й китайський. Проте з іншого – Монголія активно співпрацює із західними країнами й намагається дотримуватися нейтральної позиції. Нинішнє керівництво намагається маневрувати між Заходом і Росією, між Росією і Китаєм.

Якщо оцінювати ризики для Путіна, то практично вони мінімальні. Навряд чи Монголія наважиться йти на серйозний конфлікт з Росією. Ймовірно, були попередні домовленості в контексті того, щоб жодних дій проти Путіна не було,

– зазначив політолог.

За його словами, самому Путіну треба продемонструвати, що, мовляв, він їде в країну, яка є учасником коаліції Міжнародного кримінального суду, але він не боїться цих ризиків.

Це навмисно роблять й обрали країну, де ризики для Путіна дійсно мінімальні. З боку Кремля це сигнал міжнародній спільноті, мовляв, плювати ми (росіяни – 24 Канал) хотіли на ваше міжнародне правосуддя. У цьому сутність Росії – вона не визнає міжнародне право, але згадує про нього, коли їм треба просувати свої імперські інтереси,

– мовив Фесенко.

Яка головна ціль візиту

Також є практичні цілі цього візиту. Насамперед йдеться про просування Росією свого трубопроводу "Сила Сибіру – 2".

"Сила Сибіру-2" – це запланований магістральний газопровід від родовищ російського Сибіру до Китаю. Його протяжність має становити близько 6700 кілометрів, з яких 2700 кілометрів – пройти територією Росії та 2500 кілометрів – територією Монголії. Запланована потужність прокачування – 50 мільярдів кубометрів газу на рік.

"Росіяни давно намагаються це зробити. Щоправда, Китай не проявляє зацікавленості й фактично виставив росіянам ультиматуми – нехай Росія сама будує й продає цей газ за ціною нижчою, ніж у світі", – зауважив політолог.

Втім, ще одна проблема якраз з Монголією. Фахівці кажуть, що треба узгодити цей трубопровід та його проходження з Монголією. Не виключено, що Путін намагатиметься розширити російські впливи в Монголії в традиційний спосіб – корупційний.

До речі, Монголія активно співпрацює із західними кампаніями, особливо в розвитку свого гірничодобувного комплексу. Ймовірно, російський президент спробує посунути Захід й буде просувати саме російські інтереси в цьому секторі. Або, наприклад, запропонує будівництво атомної електростанції.