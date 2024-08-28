Жителі країни-агресорки побачили, що війна перейшла на їхню територію. Тепер посипались звинувачення і в бік Владіміра Путіна, і в бік пересічних громадян, які не чинили ніякого спротиву діям ЗСУ.

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Що кажуть росіяни про Курську операцію

Мешканка Росії виступила зі зверненням та наголосила, що відповідальність за провал оборони має нести місцевий губернатор, а також чиновники вищого рівня. Серед них вона згадала президента Владіміра Путіна.

Також чи не вперше росіяни почали ставити своєму очільнику дуже незручні запитання. Люди не розуміють, чому так звана "друга армія світу" допустила стільки помилок і як наслідок втратила частину територій. На тлі цього Путіна попросили нарешті піти у відставку.

У лютому 2022 році ЗМІ говорили, що так звана "сво" закінчиться через 3 дні. Але вона йде вже третій рік. Цілі, які були офіційно заявлені, так і не досягнуті,

– скаржиться житель Росії.

Далі він запитав Путіна, чому за його правління перестали працювати тисячі заводів та чи не є це свідченням державної зради. Згадали російському диктаторові його вклади в американські облігації, які працюють на економіку США.

"Ви кому взагалі служити: США чи російському народу? Чому народ живе у злиднях? Ми вимагаємо вашої відставки", – додав чоловік.