Російське військове командування не хоче перекидати в Курську область підготовлених військових. Натомість туди відправляють строковиків, що може мати дуже небажані для Путіна наслідки. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів про це детальніше у розмові з 24 Каналом.

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Кого Путін кинув на Курщину

Командування збройних сил Росії намагається чинити опір у питанні перекидання додаткових сил у Курську область, адже хоче зосередитися на наступі росіян на Покровському напрямку. Однак не робити цього таки не можуть. Вони вимушені забирати військових з менш пріоритетних напрямків, а також масово залучати до боїв на Курщині строковиків, яких Путін раніше обіцяв не чіпати.

Строковики для Росії – це бомба сповільненої дії. Умовно сидять в одному окопі контрактники та строковики – тим платять, іншим – ні. Ті вмирають задарма – інші за гроші… Чому в Курській області не "СВО"? Тому що при КТО (контртерористичній операції – 24 Канал) йдуть набагато менші виплати. А строковикам й узагалі нічого не платять,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Тобто якщо строковик у Курській області загине – то це класифікуватимуть як, скажімо, "нещасний випадок на роботі". Жодних виплат за таке не передбачено.

"Економічно це зовсім інші моделі. Вони нічого не витрачають на строковиків, але це справді бомба сповільненої дії, тому що найближчим часом це почне "вилазити". Строковики кидатимуть зброю, тікатимуть до нас, тому що хоч так зможуть вижити. Але у Путіна немає іншого виходу. Він не хоче забирати військових з інших напрямків", – пояснив політтехнолог.

Зауважимо, що ще раніше у Financial Times писали про те, що строковиків з усіх російських регіонів відправляють у бої на Курщину. Варто також додати, що у Росії є близько 300 тисяч строковиків, які є чи не єдиним значним резервом, який зараз доступний Кремлю.

Цікаво! Чимало російських строковиків уже потрапили в полон до України. Деяка частина навіть благала обміняти їх на азовців. Зрештою, нещодавно обмін справді відбувся у форматі 115 на 115. Росія отримала строковиків, які потрапили у полон на Курщині. До України повернулися прикордонники, оборонці Маріуполя, нацгвардійці тощо. Бійців "Азову" серед них не було.