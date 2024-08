Про це пише The Wall Street Journal, зазначаючи, що завдяки Курській операції ЗСУ можуть успішно поповнити обмінний фонд. Зокрема, вона змінила поширений наратив про те, що Україна нездатна зупинити військову міць Росії.

Україна вже частково досягла всіх поставлених цілей

Як стверджує видання, наступ ЗСУ у Курську область мав на меті не лише змусити країну-агресорку перекинути війська зі сходу, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю. Також вторгнення на територію Росії повинне "додати мотивації втомленим українцям".

Один з американських посадовців зазначив, що на відміну від попередніх бойових дій, Україна тримала подробиці операції в таємниці від Заходу. Прорив у Курську область застав США зненацька і призвело до збентеження щодо того, чому Україна зробила такий радикальний крок і що буде далі.

Тепер адміністрація обережно чекає, чи окупиться ставка Зеленського. США надають Україні простір для проведення операції, намагаючись при цьому уникати публічного обговорення цього питання. Від Білого дому і Пентагону до штаб-квартири Європейського командування США в Німеччині чиновники спостерігають з обережним оптимізмом,

– йдеться у матеріалі.

І хоча Володимир Зеленський заявив, що мета Курської операції частково полягає у створенні "буферної зони", але у Пентагоні досі є питання – зокрема, чи планує Україна розширювати цю зону і як. Чиновники також не переконані, що Україна може утримати захоплену територію.

Американські чиновники також озвучили українську мету в Курській області: зламати риторику про поразку на полі бою, поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами, а також збільшення кількості російських полонених, яких можна використовувати для обміну.

"Наразі всіх трьох цілей частково досягнуто", – запевняє The Wall Street Journal. До слова, згідно з оцінками The New York Times, залучила до операції на російській території приблизно 10 тисяч військових.