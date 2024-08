Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что благодаря Курской операции ВСУ могут успешно пополнить обменный фонд. В частности, она изменила распространенный нарратив о том, что Украина неспособна остановить военную мощь России.

Украина уже частично достигла всех поставленных целей

Как утверждает издание, наступление ВСУ в Курскую область имело целью не только заставить страну-агрессора перебросить войска с востока, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием. Также вторжение на территорию России должно "добавить мотивации уставшим украинцам".

Один из американских чиновников отметил, что в отличие от предыдущих боевых действий, Украина держала подробности операции в тайне от Запада. Прорыв в Курскую область застал США врасплох и привел к смущению относительно того, почему Украина сделала такой радикальный шаг и что будет дальше.

Теперь администрация осторожно ждет, окупится ли ставка Зеленского. США предоставляют Украине пространство для проведения операции, стараясь при этом избегать публичного обсуждения этого вопроса. От Белого дома и Пентагона до штаб-квартиры Европейского командования США в Германии чиновники наблюдают с осторожным оптимизмом,

– говорится в материале.

И хотя Владимир Зеленский заявил, что цель Курской операции частично заключается в создании "буферной зоны", но в Пентагоне до сих пор есть вопросы – в частности, планирует ли Украина расширять эту зону и как. Чиновники также не убеждены, что Украина может удержать захваченную территорию.

Американские чиновники также озвучили украинскую цель в Курской области: сломать риторику о поражении на поле боя, улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами, а также увеличение количества российских пленных, которых можно использовать для обмена.

"Сейчас все три цели частично достигнуты", – уверяет The Wall Street Journal. К слову, согласно оценкам The New York Times, привлекла к операции на российской территории примерно 10 тысяч военных.