Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 95-ю отдельную десантно-штурмовую Полесскую бригаду Вооруженных сил Украины. Врачи "буквально вытащили его с того света".

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Капитан медицинской службы бригады Морозько Максим рассказывает, что по специальности он детский анестезиолог, а до войны работал заведующим отделением детской реанимации.

Его насторожила информация о ребенке 10-ти лет с ампутацией конечности, поскольку такое ранение сопровождается быстрой кровопотерей. Морозько подготовил команду медиков, в стабилизационный пункт мальчика доставили в течение 40 минут.

Российский мир оставил ему ужасные "подарки": ампутированную правую конечность, открытую черепно-мозговую травму, осколок в голове... Это еще раз доказывает: мы воюем не с детьми, не с гражданскими, а с оккупантами и преступниками. Украина – это страна жизни, а не разрушений,

– написали в бригаде.

Фельдшер Андриана говорит, что пыталась успокоить раненого, однако его, вероятно, напугал украинский язык. Все же больше всего медиков удивила реакция матери, которая не желала общаться с украинцами и не спрашивала о местонахождении сына после того, как их развезли в разные больницы.

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К слову, в сети появилось видео с вероятным расстрелом 5 украинских военнопленных в селе Казачья Локня Курской области. Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец уже направил соответствующие письма в ООН и МККК.