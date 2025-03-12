Об этом отметил в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что ситуация на восточном фронте благоприятная для ВСУ. Украинские военные должны двигаться вперед, потому что у россиян сейчас иссякли резервы.

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"Сейчас есть шанс восстановить украинские позиции. На Покровском направлении можно россиян оттеснить даже к Селидовому. Это поможет восстановить позиции в Торецке, а также в Часов Яре. Это то, что можно сделать в ближайший месяц-полтора", – сказал Свитан.

Зачем Путину пауза

Он добавил, что, учитывая нехватку ресурсов у Владимира Путина на востоке, ему сейчас крайне нужна оперативная пауза. Российский диктатор использовал все свои резервы и почти ничего не оставил для обороны, надеясь, что ВСУ остановят боевые действия тогда, когда российская армия истощится.

Что происходит на Курском направлении: смотрите на карте

"У него были определенные резервы для выполнения боевых задач. Из этих резервов были выделены войска, которые должны были закрепиться на захваченной территории, то есть те войска и резервы оперативно-тактического уровня, которые уже должны были встретить контрнаступление наших войск. Но Путин эти резервы также бросил в наступление, надеясь, что Дональд Трамп его спасет", – сказал Роман Свитан.

Он пояснил, что сейчас истощенная российская армия, которая наступает на востоке, вынуждена останавливать боевые действия. В течение месяца они будут подтягивать резервы, восстанавливать войска и вернутся для дальнейшего удара.

Что происходит в Курской области

Роман Свитан отметил, что россияне продолжают так называемую "денацификацию" – уничтожают собственные населенные пункты, сбрасывая авиабомбы на Курскую область.

В течение последних полгода мы демилитаризовали это направление, а россияне его "денацифицировали". Они максимально используют как свободнопадающие бомбы, так и управляемые авиабомбы, чтобы поразить собственную инфраструктуру,

– отметил Свитан.

Он добавил, что на Курском направлении ВСУ засиделись в наступательной позиции. Скорее всего, последний месяц они держали это направление, чтобы использовать Курскую область как разменную монету.

"Есть определенные правила ведения боевых действий, в которых военные хорошо разбираются: зашли, выполнили задачу, отошли, вернулись в оборонительную позицию. Если бы это было сделано месяц-полтора назад, этого не пришлось бы делать под ударами российских войск. Позиция была бы развернута в уже управляемом режиме. А сейчас произошло то же, что можно было сделать месяц назад, но уже под ударами россиян, которые к этому времени успели перегруппироваться", – объяснил Свитан.

Важно! Российские источники распространяют информацию о якобы предстоящем полном выходе ВСУ из Курской области. Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные продолжают бои в Курской области.

Он также отметил, что сейчас на Курском направлении будут развернуты оборонительные позиции.

Архитектура фронта в целом будет оборонительной – глухая оборона, в которую нам нужно идти до конца года из-за возможных перебоев с поставками американской военной техники,

– объяснил Свитан.

Он отметил, что нужно переждать, пока не начнутся серьезные поставки как европейского, так и украинского вооружения. То есть архитектура фронта должна быть оборонительной, по крайней мере на северном направлении.

