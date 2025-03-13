Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 95-ту окрему десантно-штурмову Поліську бригаду Збройних сил України. Лікарі "буквально витягли його з того світу".

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Які деталі розповіли в ДШВ

Капітан медичної служби бригади Морозько Максим розповідає, що за спеціальністю він дитячий анестезіолог, а до війни працював завідувачем відділення дитячої реанімації.

Його насторожила інформація про дитину 10-ти років з ампутацією кінцівки, оскільки таке поранення супроводжується швидкою крововтратою. Морозько підготував команду медиків, до стабілізаційного пункту хлопчика доставили протягом 40 хвилин.

Російський світ залишив йому жахливі "подарунки": ампутовану праву кінцівку, відкриту черепно-мозкову травму, уламок у голові… Це ще раз доводить: ми воюємо не з дітьми, не з цивільними, а з окупантами та злочинцями. Україна – це країна життя, а не руйнувань,

– написали в бригаді.

Фельдшер Андріана каже, що намагалася заспокоїти пораненого, однак його, ймовірно, налякала українська мова. Все ж найбільше медиків здивувала реакція матері, яка не бажала спілкуватися з українцями та не запитувала про місцеперебування сина після того, як їх розвезли в різні лікарні.

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До слова, у мережі з'явилося відео з ймовірним розстрілом 5 українських військовополонених у селі Козача Локня Курської області. Омбудсман України Дмитро Лубінець уже направив відповідні листи до ООН і МКЧХ.