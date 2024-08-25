Критику от российской пропаганды на свои действия Путин еще может воспринять, однако объявление мобилизации стало бы его концом. Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран армии США, аналитик OSINT4 Райан МакБет, отметив, что Кремль боится возможных боев в городе Курск.

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Чего не переживет Путин

По словам ветерана армии США, ответ Путина на события в Курской области методом мобилизации может поставить его в худшее положение, чем сейчас. Поэтому российские власти и выбрали другой путь – не реагировать на Курскую операцию и сдерживать украинских военных минимальным количеством сил. Российский контроль над средствами массовой информации является достаточным, чтобы пропаганда могла распространять этот нарратив.

Однако российская пропаганда уже выдвигает критические заявления относительно военных усилий российского диктатора и его стратегии в отношении Украины.

Небольшую критику Путин смог бы пережить. Однако точно не всеобщую мобилизацию, в результате которой дети российских элит пошли бы воевать,

– подчеркнул МакБетт.

Он добавил, что россияне очень боятся боев в самом городе Курск, если украинские военные к нему бы продвинулись. Российская власть не желает видеть такое событие в перспективе и не осознает, что война может обернуться бумерангом.

Россияне не хотят видеть это на своей территории, если украинские военные дойдут до Курска, для России это будет проблемой,

– отметил ветеран армии США.