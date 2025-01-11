Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті сьогодні: зведення Генштабу 10 січня

Окупанти завдали 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБів. Окрім того, залучили для ураження 576 дронів-камікадзе й здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку захисники відбивали 5 атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Всі боєзіткнення вже завершено.

На Куп'янському – росіяни 11 разів штурмували позиції Сил оборони в районах Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Наші воїни відбили 3 атаки агресора, ще 8 боєзіткнень наразі тривають.

На Лиманському напрямку від початку доби окупанти атакували позиції захисників 39 разів біля населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. 6 боїв продовжуються.

На Сіверському – у районі Білогорівки ворог двічі атакував позиції наших військ, втім, успіху не мав.

На Краматорському напрямку зафіксовано 32 боєзіткнення поблизу Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок. 2 атаки тривають досі.

На Торецькому – російські загарбники 5 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу сконцентрували біля Торецька й Щербинівки. 2 боєзіткнення ще тривають.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Покровському напрямку росіяни 61 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. 13 боєзіткнень ще тривають.

Противник зазнає значних втрат, – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 276 окупантів, 139 з них – безповоротно. Також знищено 3 одиниці автомобільної техніки,

– зазначили в Генштабі.

На Новопавлівському – противник 12 разів атакував позиції українських захисників біля Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного. Наразі 4 боєзіткнення продовжуються.

Втрати противника на даному напрямку складають: 66 окупантів ліквідовано, 80 поранено, крім того, знищено 3 бойові броньовані машини та 6 мотоциклів,

– повідомили в Генштабі.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційного удару некерованими ракетами в районі П'ятихаток.

На Гуляйпільському та Придніпровському – з початку доби активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині протягом доби наші захисники відбивали 22 російські атаки, ще 1 триває. Ворог здійснив понад 190 обстрілів, з них 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, наголосили в Генштабі. Також додали, що сьогодні варто відзначити воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 425-го окремого штурмового батальйону "Скала", 38-ї окремої бригади морської піхоти, 65-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони. Вони ефективно нищать окупантів, завдаючи ворогу вагомих втрат у живій силі та техніці.