Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Цей удар був здійснений за допомогою високоточної зброї.

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Що відомо про удар по пункту ворога у Світлодарську

У Генштабі зазначили, що 10 січня 2025 року українські військові завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил Росії в окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.

Також представники Генштабу наголосили, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серії ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.

При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення,

– мовиться у дописі.

Там також наголошено, що Збройні Сили України готові й надалі рішуче знищувати загарбників.

Варто зазначити, що Світлодарськ розташований у близько 21 кілометрі від наявної лінії фронту у Донецькій області. Це місто російські загарбники окупували 24 травня 2022 року. Там розташована Вуглегірська ТЕС, за яку велися запеклі бої.

Де розташоване місто Світлодарськ: дивіться на карті

До слова, у Генштабі ЗСУ 8 січня повідомляли, що українські військові завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, що розташований у місті Харцизьк в Донецькій області.

Російські окупаційні війська використовували цю будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового.