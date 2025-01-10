Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Этот удар был осуществлен с помощью высокоточного оружия.

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Что известно об ударе по пункту врага в Светлодарске

В Генштабе отметили, что 10 января 2025 года украинские военные нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вооруженных сил России в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области.

Также представители Генштаба отметили, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серии ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения,

– говорится в заметке.

Там также отмечено, что Вооруженные Силы Украины готовы и в дальнейшем решительно уничтожать захватчиков.

Стоит отметить, что Светлодарск расположен в около 21 километре от имеющейся линии фронта в Донецкой области. Этот город российские захватчики оккупировали 24 мая 2022 года. Там расположена Углегорская ТЭС, за которую велись ожесточенные бои.

Где расположен город Светлодарск: смотрите на карте

К слову, в Генштабе ВСУ 8 января сообщали, что украинские военные нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии России, который расположен в городе Харцызск в Донецкой области.

Российские оккупационные войска использовали это здание для координации атак против Вооруженных Сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахово.