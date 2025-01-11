Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте сегодня: сводка Генштаба 10 января

Оккупанты нанесли 10 авиационных ударов, применив 18 КАБов. Кроме того, привлекли для поражения 576 дронов-камикадзе и осуществили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении защитники отражали 5 атак врага в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Все боестолкновения уже завершены.

На Купянском направлении – россияне 11 раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Наши воины отбили 3 атаки агрессора, еще 8 боестолкновений пока продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток оккупанты атаковали позиции защитников 39 раз у населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. 6 боев продолжаются.

На Северском направлении – в районе Белогоровки враг дважды атаковал позиции наших войск, впрочем, успеха не имел.

На Краматорском направлении зафиксировано 32 боестолкновения вблизи Белой Горы, Предтечиного, Часового Яра и Ступочек. 2 атаки продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении – российские захватчики 5 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления сконцентрировали у Торецка и Щербиновки. 2 боестолкновения еще продолжаются.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Покровском направлении россияне 61 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлиное, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. 13 боестолкновений еще продолжаются.

Противник несет значительные потери, – сегодня на этом направлении было обезврежено 276 оккупантов, 139 из них – безвозвратно. Также уничтожено 3 единицы автомобильной техники,

– отметили в Генштабе.

На Новопавловском – противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников возле Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного. Сейчас 4 боестолкновения продолжаются.

Потери противника на данном направлении составляют: 66 оккупантов ликвидировано, 80 ранены, кроме того, уничтожено 3 боевые бронированные машины и 6 мотоциклов,

– сообщили в Генштабе.

На Ореховском направлении враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе Пятихаток.

На Гуляйпольском и Приднепровском – с начала суток активных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области в течение суток наши защитники отражали 22 российские атаки, еще 1 продолжается. Враг совершил более 190 обстрелов, из них 14 – из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, отметили в Генштабе. Также добавили, что сегодня стоит отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", 38-й отдельной бригады морской пехоты, 65-й отдельной механизированной бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны. Они эффективно уничтожают оккупантов, нанося врагу весомые потери в живой силе и технике.