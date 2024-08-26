Перед цим аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що Кремлю треба 50 тисяч військових, щоб зупинити операцію ЗСУ на Курщині.

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Що відомо про атаку на Курщині

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що спостерігали за бойовими діями у Курській області:

810 морської піхотної бригади,

155 морської піхотної бригади,

11 бригади повітряно-десантних військ у Курській області.

Виявили докази того, що російське військове командування нещодавно передислокувало підрозділи 56 полку повітряно-десантних військ з району Роботине на Заході Запорізької області до Курської області,

– заявили в ISW.

За їхніми даними, аналітики не фіксують ознак того, що підрозділи 51 полку повітряно-десантних військ Росії воюють у Курській області. Проте фахівці ISW припускають, що Росія передислокувала:

частини 810 та 155 бригад морської піхоти з лінії фронту на Півночі Харківської області,

ймовірно, частини 11 бригади повітряно-десантних військ із ширшого району Часового Яру.

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Аналітики заявили, що підрозділи 51 полку повітряно-десантних військ передислокувались в Курську область з Сіверського напрямку разом з іншими підрозділами 106 дивізії повітряно-десантних військ.

"Російське військове командування протистоїть оперативному тиску щодо передислокації сил від їхніх першочергових наступальних зусиль із захоплення Покровська в Донецькій області та, ймовірно, продовжуватиме залучати сили з менш пріоритетних наступальних операцій на всьому театрі дій для оборони в Курській області", – прогнозують в ISW.