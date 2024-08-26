Перед этим аналитики американского Института изучения войны заметили, что Кремлю нужно 50 тысяч военных, чтобы остановить операцию ВСУ в Курской области.

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Что известно об атаке на Курщине

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что наблюдали за боевыми действиями в Курской области:

810 морской пехотной бригады,

155 морской пехотной бригады,

11 бригады воздушно-десантных войск в Курской области.

Обнаружили доказательства того, что российское военное командование недавно передислоцировало подразделения 56 полка воздушно-десантных войск из района Роботино на Западе Запорожской области в Курскую область,

– заявили в ISW.

По их данным, аналитики не фиксируют признаков того, что подразделения 51 полка воздушно-десантных войск России воюют в Курской области. Однако специалисты ISW предполагают, что Россия передислоцировала:

части 810 и 155 бригад морской пехоты с линии фронта на Севере Харьковской области,

вероятно, части 11 бригады воздушно-десантных войск из более широкого района Часового Яра.

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Аналитики заявили, что подразделения 51 полка воздушно-десантных войск передислоцировались в Курскую область с Северского направления вместе с другими подразделениями 106 дивизии воздушно-десантных войск.

"Российское военное командование противостоит оперативному давлению по передислокации сил от их первоочередных наступательных усилий по захвату Покровска в Донецкой области и, вероятно, продолжать привлекать силы из менее приоритетных наступательных операций на всем театре действий для обороны в Курской области", – прогнозируют в ISW.