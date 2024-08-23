Центр національного спротиву отримав документи однієї з російських військових частин, у якій служать строковики. Командування цієї частини провело анкетування серед військовослужбовців, у якому, зокрема, ставилося питання про готовність вирушити у відрядження до Криму.
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Російскі строковики не можуть відмовитися від мобілізації
Ті, хто спочатку заявив, що не згодні, мали написати рапорти. Проте вже через день вони переписали свої рапорти та "добровільно" погодилися вирушити до Криму, щоб замінити тих, хто виїхав на фронт.
Також є мобілізовані з тимчасово окупованих територій, які погодилися вирушити у відрядження "добровільно".
У ЦНС зазначили, що зараз російське військово-політичне керівництво розробляє законодавчу основу для мобілізації всіх призовників. У Кремлі вважають, що це допоможе уникнути соціальних заворушень усередині країни, пов'язаних із війною.
Часткова мобілізація в Росії: останні новини
- Російський уряд опублікував постанову, в якій прописані нові правила мобілізації. У Росії запровадять електронні повістки, а також заборонять виїзд із країни для військовозобов'язаних.
- В Росії запровадили агітаційні поїзди для заохочення людей йти воювати. На вагони поїздів та електричок наносять мілітаристські принти, що прославляють службу в російській армії, їх техніку та зброю.
- Розвідка Британії повідомила, що у Кремлі хочуть реалізувати план зі збільшення чисельності збройних сил Росії до 1,32 мільйона цього року та 1,5 мільйона згодом. У 2024 році Росія планує залучити до лав свого окупаційного війська близько 400 000 військовослужбовців за контрактом.