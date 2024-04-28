Так, стало відомо, що російський уряд 27 квітня опублікував постанову, в якій прописані нові правила мобілізації.

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Затягування пасків

З 1 листопада у Росії запрацює реєстр військового обліку та реєстр повісток. У ньому будуть зберігатися звіти про військовозобов'язаних. Повідомлення про потрапляння до реєстру та всі зміни в ньому надходитимуть через портал "Держпослуги".

Повістки будуть розміщуватися в реєстрі повісток. Військовозобов'язані отримуватимуть про це повідомлення. Водночас їм також відправлятимуть паперову повістку. Не пізніше ніж через сім днів повістку вважатимуть врученою.

Для чоловіків, які отримають повістку, у силу вступають кілька заборон:

заборона на виїзд із Росії;

у разі, якщо призовник не прибуде у військкомат протягом 20 днів, йому заборонять реєструвати ІП, ставати самозайнятим, здійснювати угоди з нерухомістю, керувати автомобілем та брати кредити;

призовник не зможе оформити закордонний паспорт.

Наразі військовозобов'язані можуть виїжджати з Росії, оскільки військкомати та прикордонні служби не мають каналу обміну інформацією.

Отже, ухилитися від призову та мобілізації після запуску реєстру військового обліку стане складніше.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський заявляв, що Україні відомі плани ворога. Зокрема, його намір мобілізувати до війська 300 тисяч солдатів до 1 червня. Саме тоді, за словами глави держави, Росія готується почати масштабний наступ.

По Росії запустили агітпоїзди

Раніше у ГУР вказували на те, що у країні – агресорці падають обсяги весняного призову. Через це влада збільшила кількість агітаційних заходів у регіонах.

У Кремлі бояться, що зменшення кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує війну в Україні.

Агітзаходи окупантів включають прославляння військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

Для агітації серед іншого залучають російську залізницю — вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами.