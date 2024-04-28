Так, стало известно, что российское правительство 27 апреля опубликовало постановление, в которой прописаны новые правила мобилизации.
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Затягивание поясов
С 1 ноября в России заработает реестр военного учета и реестр повесток. В нем будут храниться отчеты о военнообязанных. Сообщения о попадании в реестр и все изменения в нем будут поступать через портал "Госуслуги".
Повестки будут размещаться в реестре повесток. Военнообязанные будут получать об этом уведомление. В то же время, им также будут отправлять бумажную повестку. Не позднее чем через семь дней повестку сочтут врученной.
Для мужчин, которые получат повестку, в силу вступают несколько запретов:
- запрет на выезд из России;
- в случае, если призывник не прибудет в военкомат в течение 20 дней, ему запретят регистрировать ИП, становиться самозанятым, совершать сделки с недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты;
- призывник не сможет оформить загранпаспорт.
В настоящее время военнообязанные могут уезжать из России, поскольку военкоматы и пограничные службы не имеют канала обмена информацией.
Итак, уклониться от призыва и мобилизации после запуска реестра военного учета станет труднее.
Напомним, что ранее президент Зеленский заявлял, что Украине известны планы врага. В частности, его намерение мобилизовать в армию 300 тысяч солдат до 1 июня. Именно тогда, по словам главы государства, Россия готовится начать масштабное наступление.
По России запустили агитпоезда
Ранее в ГУР указывали на то, что в стране– агрессорцы падают объемы весеннего призыва. Поэтому власть увеличило количество агитационных мероприятий в регионах.
В Кремле боятся, что уменьшение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией, которая продолжает войну на Украине.
Агитмеры оккупантов включают прославление военных и распространение нарратива, будто срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.
Для агитации, среди прочего, привлекают российскую железную дорогу — вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами.