Страна – агрессорка не первый год готовит своих граждан к войне. Она традиционно организовывала большое количество военизированных парадов., маршей, игр, в которые нередко с получали также и детей. Впрочем, когда пришла настоящая война, ситуация изменилась. Уже второй год подряд отменяется ряд мероприятий на 9 мая.

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Снова по-скромному

Да, ежегодно в России на 9 мая проходил марш "Бессмертный полк". В нем принимали участие члены семей, чьи родственники являются ветеранами Второй мировой войны. Впрочем, как и в прошлом году, это мероприятие отменили.

Вместо марша с 1 по 11 мая гражданам разрешили в автомобилях и общественных местах размещать портреты ветеранов.

Для пяти регионов России запреты еще более жесткие. Там запретили и парады. Речь идет о Брянске, Псков, Рязань, Курск и Белгород.

В разведке Британии отметили, что все вышеперечисленные регионы находятся на западе России, а потому уязвимы к ударам беспилотников.

Горячей была, к примеру, ночь на 28 апреля. В стране – агрессорке заявили об атаке дронов на Брянске, Курск, Белгородская и Калужская области. оккупанты уверяют, что сбили 17 дронов. Известно о повреждении инфраструктурного объекта в Белгороде.

Есть праздник важнее

Однако, в этом, Кремль руководствуется не только страхом перед "украинскими птичками". Путин боится, что испортят его собственный праздник.

Напомним, что 7 мая должно состояться инаугурация Путина. Поэтому, не следует исключать, что высокая вероятность протестов недовольных войной в Украине тоже повлияла на решение российского руководства.

Опасения Путина не зря, ведь актуальность чествования "бессмертного полка" чахнет, когда в стране уже множество "смертных полков".

Отметим, что согласно данным британской разведки, Россия потеряла на войне в Украине более 450 тысяч солдат. Речь идет о тех, кто погиб, получил ранение или дезертировал.

На временно оккупированных территориях тоже не будет громких торжеств. Как объяснили в Центре сопротивления, российские власти опасаются выходок местных жителей.