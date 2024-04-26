Возможной датой украинских ударов пропагандисты называют 7 мая – инаугурацию Владимира Путина. Как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, такие опасения не напрасны.

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Стоит ли россиянам ожидать атаку

Инаугурация так называемого президента России действительно символическая дата. Сразу после нее – 9 мая – отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Россияне очень боятся, потому что не просто так говорят, что Украина готовится ударить. Для них это большая опасность. К тому же они помнят, что 3 мая 2023 года два беспилотника ударили по куполу Кремля,

– рассказал Сергей Жирнов.

После этого Путин вынужден был на параде "прикрываться" лидерами стран Центральной Азии, ведь находиться сам он там боялся. Поэтому, конечно, получение дальнобойного оружия – большой страх для Кремля.

Справочно. В ночь на 3 мая вблизи Кремля прогремели взрывы. Пропагандисты сразу сообщили о якобы попытке покушения на Путина и обвинили во всем Украину. Повреждения получил купол главного сооружения России. Официальный Киев отверг причастность к "атаке беспилотников".

Можно только представить, как теперь волнуется Путин перед инаугурацией. К тому же ГУР и СБУ уже не раз доказывали, что могут организовывать успешные операции. Поэтому вполне вероятно, что глава Кремля даже изменит формат церемонии и отменит торжественную поездку по улицам Москвы.

Наверное, он сразу из своего бункера, с 300-метровой глубины войдет в кремлевский дворец. Туда он доедет на специальном, тайном метро, о котором говорили раньше, но теперь мы знаем, что оно действительно есть,

– сказал экс-сотрудник КГБ.

Он добавил, что Путин вряд ли выпустит на инаугурацию своего двойника, ведь это очень ответственное событие. Если бы кто-то узнал, что на инаугурации двойник, то диктатор потерял бы легитимность даже перед своим народом.

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