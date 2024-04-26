Возможной датой украинских ударов пропагандисты называют 7 мая – инаугурацию Владимира Путина. Как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, такие опасения не напрасны.
К теме Путь диктатора на крови и костях․ Как Путин получил власть и стал олицетворением современной России
Стоит ли россиянам ожидать атаку
Инаугурация так называемого президента России действительно символическая дата. Сразу после нее – 9 мая – отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Россияне очень боятся, потому что не просто так говорят, что Украина готовится ударить. Для них это большая опасность. К тому же они помнят, что 3 мая 2023 года два беспилотника ударили по куполу Кремля,
– рассказал Сергей Жирнов.
После этого Путин вынужден был на параде "прикрываться" лидерами стран Центральной Азии, ведь находиться сам он там боялся. Поэтому, конечно, получение дальнобойного оружия – большой страх для Кремля.
Можно только представить, как теперь волнуется Путин перед инаугурацией. К тому же ГУР и СБУ уже не раз доказывали, что могут организовывать успешные операции. Поэтому вполне вероятно, что глава Кремля даже изменит формат церемонии и отменит торжественную поездку по улицам Москвы.
Наверное, он сразу из своего бункера, с 300-метровой глубины войдет в кремлевский дворец. Туда он доедет на специальном, тайном метро, о котором говорили раньше, но теперь мы знаем, что оно действительно есть,
– сказал экс-сотрудник КГБ.
Он добавил, что Путин вряд ли выпустит на инаугурацию своего двойника, ведь это очень ответственное событие. Если бы кто-то узнал, что на инаугурации двойник, то диктатор потерял бы легитимность даже перед своим народом.
Что происходит в России: актуальные новости
- Ночью 21 апреля кортеж Владимира Путина прибыл в Кремль. Видео его поездки опубликовали в сети. В комментариях заприметили, что это произошло, несмотря на очень плохую погоду, ведь той ночью падал дождь и были лужи. Как известно, последнее время российский диктатор вообще не появляется на публике.
- В СИЗО оказался заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Туда он попал вместе со своим другом. Обоих обвиняют во взяточничестве в особо крупных размерах. Иванов был заместителем Сергея Шойгу почти 8 лет. Он находится под санкциями европейских стран.
- Еще одного российского чиновника уличили в том, что он имеет две квартиры в Германии и Италии. Интересно, что говорится о советнике главы Кремля Сергея Караганов, который ранее призвал ударить ядерным оружием по Европе, чтобы победить в войне. Неизвестно, чтобы тогда произошло с его недвижимостью, которую он долгое время сдавал в аренду, совсем не за российские рубли.