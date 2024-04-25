Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что ничего ожидать от инаугурации не стоит – как всегда это будет просто шоу. Он отметил, что в политическом смысле это мероприятие для пиара.

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"Фальшивое шоу одного актера, а стая людей будет аплодировать ему и имитировать восторг. Путин снова будет объявлять на инаугурации о своей бесконечно диктатуре", – сказал Эйдман.

Что сдерживало Путина

До выборов Путин себя частично сдерживал, ведь ему нужно было провести эту "процедуру" как можно спокойнее и в позитивной атмосфере, чтобы россияне чувствовали себя в безопасности.

Сейчас он уже давно себя не сдерживает. Они готовятся к каким-то попыткам переломить ход войны. Но, к счастью, они опоздали,

– отметил политолог.

Соединенные Штаты Америки уже приняли решение о возобновлении помощи для Украины. Ближайшие несколько дней поступит необходимое оружие и боеприпасы. Европа и Великобритания также объявили о военной помощи для нашей страны.

К лету существенно возрастет западная военная поддержка Украины, как американская, так и европейская. В начале лета Украина также должна получить самолеты,

– отметил Игорь Эйдман.

Он подчеркнул, что у Путина почти не остается времени до новых "экстраординарных форм помощи", которые предоставит Запад Украине в ближайшее время.

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