Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що нічого очікувати від інавгурації не варто – як завжди це буде просто шоу. Він зауважив, що в політичному сенсі це захід для піару.

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"Фальшиве шоу одного актора, а зграя людей буде аплодувати йому та імітувати захоплення. Путін знову оголошуватиме на інавгурації про свою нескінченно диктатуру", – сказав Ейдман.

Що стримувало Путіна

До виборів Путін себе частково стримував, адже йому потрібно було провести цю "процедуру" якомога спокійніше та в позитивній атмосфері, щоб росіяни відчували себе у безпеці.

Зараз він вже давно себе не стримує. Вони готуються до якихось спроб переломити хід війни. Але, на щастя, вони запізнились,

– зазначив політолог.

Сполучені Штати Америки вже прийняли рішення про відновлення допомоги для України. Найближчі кілька днів надійде необхідна зброя та боєприпаси. Європа та Великобританія також оголосили про військову допомогу для нашої країни.

До літа суттєво зросте західна військова підтримка України, як американська, так і європейська. На початку літа Україна також має отримати літаки,

– наголосив Ігор Ейдман.

Він підкреслив, що у Путіна майже не залишається часу до нових "екстраординарних форм допомоги", які надасть Захід Україні найближчим часом.

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