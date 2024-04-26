Можливою датою українських ударів пропагандисти називають 7 травня – інавгурацію Владіміра Путіна. Як розповів 24 Каналу експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, такі побоювання не даремні.

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Чи варто росіянам очікувати на атаку

Інавгурація так званого президента Росія справді символічна дата. Одразу після неї – 9 травня – відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Росіяни дуже бояться, бо не просто так кажуть, що Україна готується вдарити. Для них це велика небезпека. До того ж вони пам'ятають, що 3 травня 2023 року два безпілотники вдарили по куполу Кремля,

– розповів Сергій Жирнов.

Після цього Путін змушений був на параді "прикриватися" лідерами країн Центральної Азії, адже перебувати сам він там боявся. Тому, звісно, отримання далекобійної зброї – великий страх для Кремля.

Довідково. У ніч на 3 травня поблизу Кремля пролунали вибухи. Пропагандисти одразу повідомили про нібито спробу замаху на Путіна та звинуватили в усьому Україну. Пошкоджень зазнав купол головної споруди Росії. Офіційний Київ відкинув причетність до "атаки безпілотників".

Можна лише уявити, як тепер хвилюється Путін перед інавгурацією. До того ж ГУР і СБУ вже не раз доводили, що можуть організовувати успішні операції. Тому цілком ймовірно, що очільник Кремля навіть змінить формат церемонії та скасує урочисту поїздку вулицями Москви.

Напевно, він одразу зі свого бункера, з 300-метрової глибини увійде до кремлівського палацу. Туди він доїде на спеціальному, таємному метро, про яке говорили раніше, але тепер ми знаємо, що воно справді є,

– сказав експрацівник КДБ.

Він додав, що Путін навряд чи випустить на інавгурацію свого двійника, адже це дуже відповідальна подія. Якби хтось довідався, що на інавгурації двійник, то диктатор втратив би легітимність навіть перед своїм народом.

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