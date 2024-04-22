Про це повідомляють російські пропагандисти. У мережі вже оприлюднили відповідне відео, передає 24 Канал.

Важливо Довіряти Путіну неможливо, – Зеленський заявив, що диктатор не погодиться на врегулювання війни

Кортеж Путіна прибув до Кремля

РосЗМІ пишуть, що кортеж Путіна прибув до Кремля о 23:10. Зауважують, що це сталося "попри дощ і калюжі".

Кортеж диктатора прибув до Кремля: дивіться відео

Також пропагандисти зазначили, що вже в понеділок після 12:00 диктатор звірить годинник з Ільхамом Алієвим.

Коротка довідка. Ільхам Алієв – президент Азербайджану.

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