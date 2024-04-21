Український лідер в інтерв'ю NBC заявив, що вірити Путіну не можна, передає 24 Канал. Глава держави переконаний, що російський диктатор не погодиться на врегулювання війни.
До теми Я не вірю в це, – Зеленський відповів на чутки, що Трамп буде тиснути на Україну
Стратегія закінчення війни має базуватися не на словах Путіна
Вірити Путіну не можна. Те, що Путін каже, – це факт, що так ніколи не буде. Я впевнений, люди, які гарно його знають, знають, що довіряти Путіну абсолютно неможливо,
– підкреслив Зеленський.
Президент додав, що стратегія закінчення війни має базуватися не на тому, що каже Путін, або ще хтось з його оточення, а на логіці справедливого закінчення цієї війни.
Зокрема, щоб Україна залишилася незалежною, демократичною державою. Зеленський впевнений, що в цьому повинні бути зацікавлені всі.
"І весь політичний склад Сполучених Штатів, впевнений, у цьому зацікавлений, щоб Україна не втратила незалежність і демократію. Зацікавлені й республіканці, і демократи, і Байден, і Трамп", – підкреслив глава нашої держави.
Зеленський про "мирну ініціативу" Трампа
- До речі, Володимир Зеленський назвав "чутками" повідомлення у ЗМІ, що у разі переобрання Трамп буде тиснути на Україну, аби вона в обмін на мир відмовилася від своїх територій. Також додав, що не вірить у це.
- Зауважимо, що раніше президент відреагував на "мирну ініціативу" Трампа. Зокрема, заявив, що залюбки вислухає ідеї. Водночас підкреслив, якщо угода полягає в тому, що ми просто віддаємо свої території, то це дуже примітивна ідея.