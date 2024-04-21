Украинский лидер в интервью NBC заявил, что верить Путину нельзя, передает 24 Канал. Глава государства убежден, что российский диктатор не согласится на урегулирование войны.
К теме Я не верю в это, – Зеленский ответил на слухи, что Трамп будет давить на Украину
Стратегия окончания войны должна базироваться не на словах Путина
Верить Путину нельзя. То, что Путин говорит, – это факт, что так никогда не будет. Я уверен, люди, которые хорошо его знают, знают, что доверять Путину абсолютно невозможно,
– подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что стратегия окончания войны должна базироваться не на том, что говорит Путин, или еще кто-то из его окружения, а на логике справедливого окончания этой войны.
В частности, чтобы Украина осталась независимым, демократическим государством. Зеленский уверен, что в этом должны быть заинтересованы все.
"И весь политический состав Соединенных Штатов, уверен, в этом заинтересован, чтобы Украина не потеряла независимость и демократию. Заинтересованы и республиканцы, и демократы, и Байден, и Трамп", – подчеркнул глава нашего государства.
Зеленский о "мирной инициативе" Трампа
- Кстати, Владимир Зеленский назвал "слухами" сообщения в СМИ, что в случае переизбрания Трамп будет давить на Украину, чтобы она в обмен на мир отказалась от своих территорий. Также добавил, что не верит в это.
- Заметим, что ранее президент отреагировал на "мирную инициативу" Трампа. В частности, заявил, что охотно выслушает идеи. В то же время подчеркнул, если соглашение заключается в том, что мы просто отдаем свои территории, то это очень примитивная идея.