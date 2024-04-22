Об этом сообщают российские пропагандисты. В сети уже обнародовали соответствующее видео, передает 24 Канал.

Важно Доверять Путину невозможно, – Зеленский заявил, что диктатор не согласится на урегулирование войны

Кортеж Путина прибыл в Кремль

РосСМИ пишут, что кортеж Путина прибыл в Кремль в 23:10. Отмечают, что это произошло "несмотря на дождь и лужи".

Кортеж диктатора прибыл в Кремль: смотрите видео

Также пропагандисты отметили, что уже в понедельник после 12:00 диктатор сверит часы с Ильхамом Алиевым.

Краткая справка. Ильхам Алиев – президент Азербайджана.

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