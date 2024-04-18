Михаил Подоляк, советник главы ОПУ, рассказал 24 Каналу, что Россия сейчас пытается найти дополнительные, профессиональные военные способности. Оккупанты собирают их везде: на Дальнем Востоке, на Балтике, на северных направлениях. Они из них делают штурмовые отряды, батальоны и отправляют на линию фронта.
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России не хватает людей
Подоляк заметил, что россияне переводят в пехоту офицеров из других родов войск, например, с Северного флота.
Это свидетельствует о существенных дефицитах именно в профессиональной военной составляющей. Ведь мобилизационный контингент – это совсем другая составляющая,
– сказал он.
Вывод войск
Россия будет оставлять большую часть своих военных на Кавказе. Благодаря фсб, росгвардии и армии они могут контролировать Кавказ, Дагестан и Чечню.
Они скорее будут выводить войска частично из Армении и перебрасывать их в Дагестан или в Ингушетию, ведь там все больше ощущается подготовка к масштабному повторению – попытки отделиться, вернуть свой суверенитет. Мне кажется, что Чечне или Дагестану на этот раз все удастся,
– отметил советник председателя ОПУ.
Он добавил, что есть переоценка силовой способности России на внутреннем рынке. Она ничего не контролирует силовым способом.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
- "Власти" Нагорного Карабаха решили принять предложение Азербайджана и прекратить огонь. Там объяснили, что они пытались обороняться от Азербайджана, однако последние преобладали в живой силе и боевой технике, нанеся им потери. В России заявили, что "де-юре говорится о действиях Баку на своей территории".
- Премьер-министр Армении на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию. Этим документом он признал территорию Азербайджана включая Нагорный Карабах.
- Азербайджан заявил, что восстановил свой суверенитет в непризнанном Нагорном Карабахе. Ильхам Алиев отметил, что его страна "пошла бы до конца", если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие.