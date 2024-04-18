Михайло Подоляк, радник голови ОПУ, розповів 24 Каналу, що Росія зараз намагається знайти додаткові, професійні військові спроможності. Окупанти збирають їх скрізь: на Далекому Сході, на Балтиці, на північних напрямках. Вони з них роблять штурмові загони, батальйони й відправляють на лінію фронту.

До теми Росія почала виводити війська з Нагірного Карабаху: раніше його відвоював Азербайджан

Росії бракує людей

Подоляк зауважив, що росіяни переводять в піхоту офіцерів з інших родів військ, наприклад, з Північного флоту.

Це свідчить про суттєві дефіцити саме у професійній військовій складовій. Адже мобілізаційний контингент – це зовсім інша складова,

– сказав він.

Вивід військ

Росія залишатиме велику частину своїх військових на Кавказі. Завдяки фсб, росгвардії та армії вони можуть контролювати Кавказ, Дагестан і Чечню.

Вони швидше виводитимуть війська частково з Вірменії та перекидатимуть їх в Дагестан чи в Інгушетію, адже там дедалі більше відчувається підготовка до масштабного повторення – спроби відокремитись, повернути свій суверенітет. Мені здається, що Чечні чи Дагестану на цей раз все вдасться,

– зазначив радник голови ОПУ.

Він додав, що є переоцінка силової спроможності Росії на внутрішньому ринку. Вона нічого не контролює силовим способом.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном