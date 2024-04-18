Михайло Подоляк, радник голови ОПУ, розповів 24 Каналу, що Росія зараз намагається знайти додаткові, професійні військові спроможності. Окупанти збирають їх скрізь: на Далекому Сході, на Балтиці, на північних напрямках. Вони з них роблять штурмові загони, батальйони й відправляють на лінію фронту.
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Росії бракує людей
Подоляк зауважив, що росіяни переводять в піхоту офіцерів з інших родів військ, наприклад, з Північного флоту.
Це свідчить про суттєві дефіцити саме у професійній військовій складовій. Адже мобілізаційний контингент – це зовсім інша складова,
– сказав він.
Вивід військ
Росія залишатиме велику частину своїх військових на Кавказі. Завдяки фсб, росгвардії та армії вони можуть контролювати Кавказ, Дагестан і Чечню.
Вони швидше виводитимуть війська частково з Вірменії та перекидатимуть їх в Дагестан чи в Інгушетію, адже там дедалі більше відчувається підготовка до масштабного повторення – спроби відокремитись, повернути свій суверенітет. Мені здається, що Чечні чи Дагестану на цей раз все вдасться,
– зазначив радник голови ОПУ.
Він додав, що є переоцінка силової спроможності Росії на внутрішньому ринку. Вона нічого не контролює силовим способом.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
- "Влада" Нагірного Карабаху вирішила прийняти пропозицію Азербайджану та припинити вогонь. Там пояснили, що вони намагались оборонятися від Азербайджану, проте останні переважали у живій силі та бойовій техніці, завдавши їм втрат. У Росії заявили, що "де-юре мовиться про дії Баку на своїй території".
- Прем’єр-міністр Вірменії на саміті Європейського політичного співтовариства у Гранаді підписав декларацію. Цим документом він визнав територію Азербайджану включно з Нагірним Карабахом.
- Азербайджан заявив, що відновив свій суверенітет у невизнаному Нагірному Карабасі. Ільхам Алієв наголосив, що його країна "пішла б до кінця", якби незаконні збройні формування в Карабасі не склали зброю.