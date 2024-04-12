Российский политолог Сергей Караганов “плюется ядом” в адрес Европы и одновременно вкладывает деньги в тамошнюю жилую недвижимость.

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Двойная жизнь советника Путина

Как сообщило издание Bild, кремлевский чиновник является владельцем двух квартир в Берлине и Венеции.

В частности, помещение 71-летнего Караганова в Германии имеет площадь 52 квадратных метра. Долгое время россиянин сдавал его за 850 евро ежемесячной платы. Впрочем, после того, как весной 2023 года против мужчины ввели санкции, он решил схитрить и якобы подарить часть своего жилья жене, которая была совладелицей квартиры.

В то же время "обвести вокруг пальца" немецкие власти политологу так и не удалось. Министерства финансов и МИД Германии признали недействительным "подарок" Караганова своей жене. Таким образом он остался совладельцем квартиры, однако из-за санкций не может получать с нее доход.

Относительно жилья в Венеции, то оно имеет площадь 84 квадратных метра. После введения санкций политолог не может им пользоваться.

Справка: Сергей Караганов – политолог, член научного совета при Совбезе России, а также давний советник Путина. С июня 2023 года находится под санкциями ЕС.

В июне прошлого года Караганов опубликовал статью под названием "Трудное, но необходимое решение". В ней говорилось о том, что Россия должна ради победы в Украине ударить ядерным оружием по Европе. По словам политолога, это бы не вызвало глобальной войны, поскольку США не вступились бы за союзников. Зато, такой удар "сломал" бы волю Запада.

В начале года CNN выпустило материал о том, что страна – агрессор разрабатывает ядерное космическое оружие для уничтожения спутников.

В то же время Путин отрицал, что Россия намерена размещать ядерку в космосе.