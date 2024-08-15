Тоді Путін міг сказати, що росіянам дійсно необхідно об'єднатися, однак не скористався цим. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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Як Путін втратив можливість оголосити мобілізацію

Військовослужбовець пояснив, що є 2 найкращих моменти для мобілізації: різка зміна обставин, як-от перемога, або критична ситуація, тобто поразка.

Російський керівник Владімір Путін таку можливість мав кілька днів тому, коли українські війська зайшли в Курську область.

Україна тримала паузу й офіційно не говорила про операцію, водночас Росія одразу заявила про "прорив" кордону Збройними Силами.

У той момент Путін міг сказати, мовляв, "вперше у цьому сторіччі іноземні війська вдерлися на територію Росії. Вони йдуть на Москву, тож "вставай страна огромная". Але він не скористався цим,

– зазначив Кирило Сазонов.

Зате проводив ставку та совбєз, на який навіть не допустили заступника установи Дмітрія Медведєва. Наразі Кремль не бачить сенсу оголошувати мобілізацію. Найближчим часом її не буде.

Зазначимо! 102 російських військових взяли у полон на російській Курщині напередодні спецпризначенці Служби безпеки України.