Тогда Путин мог сказать, что россиянам действительно необходимо объединиться, однако не воспользовался этим. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Как Путин потерял возможность объявить мобилизацию

Военнослужащий объяснил, что есть 2 лучших момента для мобилизации: резкое изменение обстоятельств, например победа, или критическая ситуация, то есть поражение.

Российский руководитель Владимир Путин такую возможность имел несколько дней назад, когда украинские войска зашли в Курскую область.

Украина держала паузу и официально не говорила об операции, в то же время Россия сразу заявила о "прорыве" границы Вооруженными Силами.

В тот момент Путин мог сказать, мол, "впервые в этом столетии иностранные войска вторглись на территорию России. Они идут на Москву, поэтому "вставай страна огромная". Но он не воспользовался этим,

– отметил Кирилл Сазонов.

Зато проводил ставку и совбез, на который даже не допустили заместителя учреждения Дмитрия Медведева. Сейчас Кремль не видит смысла объявлять мобилизацию. В ближайшее время ее не будет.

Отметим! 102 российских военных взяли в плен в российской Курской области накануне спецназовцы Службы безопасности Украины.