Об этом сообщили источники 24 Канала в Службе безопасности Украины. Россияне сдались в плен 14 августа на территории Курской области.

Смотрите также Омбудсмен России инициировала разговор с Лубинцом из-за российских пленных из Курской области

Что известно об успешной операции

Источники 24 Канала сообщили подробности, как более 100 российских военных оказались в плену. Так, воины ЦСО "А" СБУ провели уникальную операцию, в результате которой произошло массовое взятие врага в плен.

Спецназовцы захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт – с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно.

Российские военные, которые оказались в плену / Фото, предоставлены 24 Каналу

Спецназовцы ЦСО А СБУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка вооруженных сил России и подразделения "Ахмат".

Спецназовцы СБУ взяли в плен 102 оккупанта: смотрите видео

Ранее российские срочники, которые также оказались в плену, записывали видеообращение к российскому президенту. Они умоляли обменять их на воинов "Азова", однако в Кремле официально на обращение не реагируют.