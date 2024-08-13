Видео с соответствующими обращениями уже начали появляться в сети. Впрочем, официально Кремль никак не реагирует на мольбы своих военных, передает 24 Канал.

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Пленные военные с Курщины просят обменять их на азовцев

Сотни российских военных, которые защищали Курскую область, оказались в плену. Сейчас они уже записывают видео, на которых умоляют обменять их на бойцов полка "Азов", потому что они "хотят к родным". Видео с пленными публикуют в сети, в частности – в телеграм-канале InformNapalm.

На одном из опубликованных видео к российскому президенту обращается один из пленных. Обращение записали на фоне других военнопленных россиян. Оккупант утверждает, что является срочником и хочет вернуться домой, а потому – умоляет Путина обменять его на бойцов "Азова".

Уважаемый Владимир Владимирович, мы – срочники, которые защищали Курскую область, а после – попали в плен. Мы очень просим обменять нас на бойцов полка "Азов". Мы очень боимся и хотим к своим семьям и родным,

– заявляет российский пленный.

Российские пленные обращаются к Путину: смотрите видео

На других опубликованных кадрах российский военный из 810-й бригады морской пехоты также обратился к российскому президенту с просьбой обменять его на бойцов "Азова".

Россиянин просит Путина обменять его на бойцов "Азова": смотрите видео

Еще один российский военный, который попал в плен, – рядовой 9 полка 3 роты. Он попросил его обменять, так же как и бойцов "Азова".

Пленный просит обменять его на азовцев: смотрите видео

В плен попал еще один российский военный из 9 полка 3 штурмовой роты.

Хочу на обмен, как и бойцы "Азова",

– говорит российский пленный в видео.

Россиянин просит обменять его, как и бойцов "Азова": смотрите видео

Стоит отметить, что Украина не заинтересована в том, чтобы забрать территории Курской области. В МИД Украины отметили, что цель операции – освобождать приграничные районы от российского военного контингента, который наносит по Украине удары или прикрывает террор против украинцев.